Olympiër Haico Scharn (75) overleden

Scharn excelleerde begin jaren zeventig op de midden- en lange afstanden in de atletiek. Hij liep toentertijd het internationale wedstrijdcircuit af, met vaak meerdere wedstrijden in één week. In de periode 1973 tot 1975 verbrak hij vier Nederlandse records op de 1000, 1500, de mijl en de 3000 meter.

,,Ik was de eerste Nederlander onder de 4 minuten op de mijl”, vertelde Scharn vorig jaar nog tegenover Telesport. In dat interview vertelde zijn in februari 2021 overleden vrouw en mede-olympiër, sprintster Els Vader, over haar ongeneeslijke ziekte. Ze had kanker aan de Papil van Vater.

Scharn deed in 1972 ook mee aan de Olympische Spelen in München en liep de 1500 meter. ,,Veel Nederlandse atleten zoals Jos Hermens gingen naar huis, maar ik bleef”, aldus Scharn. ,,Ik was daarvoor nog op stage geweest met de Israëliërs die toen om het leven kwamen bij de aanslag. Ik vond als eerbetoon dat ik best kon lopen. Andere landen bleven ook.”

Scharn werd zesde in de halve finale op de 1500 meter. Een jaar later finishte hij als vierde op de Europese Kampioenschappen in Rome en werd hij gekroond tot Nederlands atleet van het jaar 1973.

Scharn was daarna jarenlang bondscoach van de Atletiekunie op de midden- en lange afstanden en trainde naast zijn vrouw ook andere topatleten op de sprint en de middellange afstanden, zoals Letitia Vriesde, Marjan Olyslager, Stella Jongmans en Léon Haan.

Scharn en Vader waren bijna 39 jaar onafscheidelijk. Scharn leed aan galwegkanker.

Palmares Haico Scharn

1000 meter 2.20.3 in 1974 in Kopenhagen

1500 meter 3.37.8 in 1973 in Aarhus

1609 meter 3.57.18 in 1974 in Zürich

2000 meter 5.09.9 in 1975 in Kopenhagen

3000 meter 7.52.8 in 1973 in Lyngby

Op al deze afstanden was Scharn destijds Nederlands recordhouder.