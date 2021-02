Sven Kramer over Elfstedentocht: ’Allemaal wat voorbarig’

„Zelf had ik liever mijn kaarten nog even tegen de borst gehouden om te kijken wat er mogelijk is. Maar ja, dat hebben zij niet gedaan en ik snap wel dat het nu moeilijk is om dat te heroverwegen. Ik zou er nog wel een keer naar willen kijken, maar ik denk niet dat het op dit moment nog heel urgent is”, doelde de 34-jarige Fries op de recente weersvoorspellingen.

Deelname aan de Elfstedentocht is al heel lang een droom van de viervoudig olympisch kampioen op de langebaan. „Volgens de laatste berichten zet de dooi eind volgende week alweer in”, beseft Kramer, wiens opa Hendrik en vader Yep de legendarische Elfstedentocht al wel reden. „Het is allemaal dus voorbarig, maar ik vind het ook voorbarig om het aan de voorkant meteen definitief te schrappen. Er zijn natuurlijk veel meer ideeën en opties dan alleen maar het niet laten doorgaan. Uiteindelijk gaat het er echter niet om wat ik ervan vind, maar wat zij ervan vinden en dat ze nog eens kijken wat mogelijk is. Ik denk dat ze heel goed weten wat er mogelijk is, maar dat moet je ook willen.”

Deelname NK natuurijs overwegen

Voor Kramer telt deze week vooralsnog alleen de WK afstanden, die donderdag in Heerenveen beginnen en zondag eindigen. De kopman van Jumbo-Visma is na de ploegachtervolging op vrijdag echter al klaar met het toernooi. Daarna is voor hem deelname aan een eventueel NK op natuurijs zeker een optie, zo liet hij eerder al spontaan weten.

„Het is niet mijn baan en het is ook niet mijn specifieke werk”, betoogde Kramer. „Natuurijs is echt voor de marathonschaatsers, daar wachten zij al jaren op. Maar ik zou het leuk vinden om eraan mee te doen en ik zal me dan ook zeker 100 procent inzetten. Maar pin me er nog niet op vast.”

Kramer: „Ik moet de risico’s nog afwegen. Ik heb iets uit enthousiasme geroepen, maar ik wil nu eerst de volledige focus houden op de 5000 meter en ploegachtervolging bij de WK. Als er daarna een NK op natuurijs komt, en dat hoop ik van harte, dan ga ik deelname serieus overwegen. Ik denk niet dat er nu bij mij heel veel stuk kan gaan voor een jaar later bij de Winterspelen in Peking.”