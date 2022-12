Mühren somt op: „Messi maakt het verschil bij Argentinië. Haal Mbappé weg uit de Franse ploeg en wat zie je dan? Ronaldo is een van de oudste spelers op het WK maar het is onvoorstelbaar wat hij nog kan.”

Mühren zegt dat het grote publiek ook nog steeds naar die mannen kijkt. „Als speler dacht ik vroeger niet anders. Als ik de bal had, keek ik meteen waar Johan was en later waar Ruud en Marco stonden op het veld. Die moet je de bal zo snel mogelijk geven, was mijn motto. Van de sterspelers gaat dreiging uit.”