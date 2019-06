Spel rond Verstappen, Honda en Red Bull op de wagen

Het is weer volop drukte in Oostenrijk rond Max Verstappen. Ⓒ AP

SPIELBERG - Riemen vast, het circus Formule 1 draait op volle toeren. In tegenstelling tot veel races begint het politieke spel in de paddock wél spannende vormen aan te nemen. Max Verstappen blijft voorlopig ijskoud, maar ook hij houdt de ontwikkelingen bij zijn team Red Bull Racing en motorleverancier Honda nauwlettend in de gaten.