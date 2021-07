Handbalsters verliezen, maar dit is waarom medaille lonkt

Nycke Groot Ⓒ AFP

AMSTERDAM - De 29-27 nederlaag van de Nederlandse handbalsters tegen Noorwegen was onnodig. Oranje flitste immers als vanouds over het veld en liet de Scandinavische topfavoriet voor olympisch goud wankelen. Door te veel fouten in het slot werd een potentiële zege of remise verspeeld. En toch lonkt er olympisch eremetaal, nadat Oranje in Rio 2016 er met een vierde plaats net naast greep. Na drie zeges geeft juist deze verliespartij het vertrouwen een ’boost’.