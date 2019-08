Sport Kort: Haase valt buiten top 100

Johann Zarco Ⓒ BSR Agency

Motorsport: Motorcoureur Zarco al snel weg bij KTM

10.05 uur: De Franse motorcoureur Johann Zarco vertrekt al aan het einde van dit jaar bij KTM. De 29-jarige Zarco heeft weliswaar nog een contract tot eind 2020 bij het Oostenrijkse fabrieksteam uit de MotoGP, maar zijn verblijf bij KTM blijft beperkt tot één seizoen. De Fransman worstelt met de KTM-machine en heeft daardoor nog amper indruk kunnen maken.

Zarco veroverde in 2015 en 2016 de wereldtitel in de Moto2, waarna hij overstapte naar de koningsklasse MotoGP. De Fransman eindigde daarin in twee jaar bij Yamaha zes keer op het podium en veroverde vier keer poleposition.

Tennis: Haase na vrije val op plek 123

09.14 uur: Robin Haase heeft een vrije val gemaakt op de wereldranglijst. De 32-jarige Hagenaar strandde ruim een week geleden in de kwalificatie voor het ATP-toernooi van Montréal. Haase vond maandag op de nieuwste versie van de mondiale ranking zijn naam terug op plek 123.

De beste Nederlandse tennisser van de laatste jaren stond een week eerder nog op de 86e plaats. Haase begon het jaar als de nummer 50 van de wereld. Hij bereikte zeven jaar geleden zijn hoogste positie op de wereldranglijst: 33e.

Haase won dit seizoen op de ATP Tour pas negen partijen. Zijn laatste zege dateert van begin juli in de eerste ronde van Wimbledon.

Simone Biles Ⓒ AFP

Turnen: Biles maakt show van zesde meerkamptitel

08.48 uur: Turnster Simone Biles heeft bij de Amerikaanse kampioenschappen in Kansas City voor de zesde keer de titel op de meerkamp gewonnen. De 22-jarige Biles, die bij de Olympische Spelen van Rio 2016 vier keer goud pakte, evenaarde daarmee het record van Clara Schroth-Lomady die in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw ook zes keer de beste meerkampster van de Verenigde Staten was.

Patrick Reed juicht. Ⓒ AFP

Golf: Reed kan na ruim een jaar weer juichen

07.38 uur: Patrick Reed heeft voor het eerst sinds zijn zege op de Masters van vorig jaar weer een toernooi gewonnen. De 29-jarige Amerikaan was de beste op het Northern Trust, het eerste toernooi uit de zogeheten FedEx Cup Play-offs. Reed had voor zijn vier rondes over de banen van Liberty National nabij New York 268 slagen nodig, één minder dan de Mexicaan Abraham Ancer.

Rafael Nadal Ⓒ BSR Agency

Tennis: Vermoeide Nadal slaat Cincinnati over

07.10 uur: Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor het Cincinnati Open. De Spaanse nummer 2 van de wereld neemt deze week rust, om te herstellen van zijn inspanningen afgelopen week in Canada. Nadal won in Montréal voor het tweede jaar op rij het masterstoernooi om de Rogers Cup.