Sport Kort: Kuznetsova mag spelen op US Open

Tennis: US Open-organisatie laat Kuznetsova meedoen

19.54 uur: Svetlana Kuznetsova mag alsnog aan de US Open deelnemen. De organisatie van de grandslam in New York heeft de Russin aan de deelnemerslijst toegevoegd. De 34-jarige Kuznetsova vervangt Dominika Cibulkova. De Slowaakse is niet op tijd hersteld van een voetblessure. Kuznetsova won de US Open in 2004 en is inmiddels afgezakt naar de 153e positie van de wereldranglijst.

Voetbal: Ook Bacuna junior kiest voor Curaçao

19.00 uur: In navolging van zijn oudere broer Leandro kiest ook Juninho Bacuna voor het nationale elftal van Curaçao. De 22-jarige middenvelder van Huddersfield Town vindt de concurrentie voor het Nederlands elftal te groot. Curaçao kwam afgelopen zomer door de groepsfase van de Gold Cup en verloor in de kwartfinale met 1-0 van de Verenigde Staten.

Voetbal: Liverpool enkele weken zonder Alisson

18.17 uur: Alisson Becker kan voorlopig niet in actie komen voor Liverpool. De Braziliaanse doelman raakte vrijdag in de competitiewedstrijd tegen Norwich City geblesseerd aan zijn kuit en staat enkele weken aan de kant.

„Ik heb al berichten voorbij zien komen dat het zes weken gaat duren. Alisson is nog niet zo vaak geblesseerd geweest, dus ik vind het lastig om te zeggen hoe lang het precies gaat duren. De komende weken kan hij in ieder geval niet meedoen”, aldus trainer Jürgen Klopp.

Liverpool speelt woensdag in Istanbul tegen Chelsea in de strijd om de Europese Supercup. De Spaanse goalie Adrían verving Alisson en zal ook tegen Chelsea zijn opwachting maken. De 32-jarige reservekeeper kwam pas vorige week maandag transfervrij over van West Ham United, als opvolger van de naar Club Brugge vertrokken Simon Mignolet.

Jose Matos van FC Twente in duel met FC Groninger Ajdin Hrustic. Ⓒ BSR Agency

Voetbal: Ernstige blessure FC Twente-verdediger

16.21 uur: FC Twente moet het de komende periode doen zonder Jose Matos. De Spaanse verdediger heeft tegen FC Groningen een knieblessure opgelopen is maanden niet inzetbaar. Matos, die wordt gehuurd van Cádiz CF, maakte in de eerste twee competitieduels, die de tukkers vier punten opleverden, een sterke indruk. Hij gaat in zijn thuisland aan zijn herstel werken en heeft maandag afscheid genomen van zijn ploeggenoten.

„José heeft in een emotioneel betoog afscheid genomen van de spelers”, aldus technisch directeur Ted van Leeuwen. „José heeft in de paar weken dat hij bij de club was een fantastische indruk gemaakt op de groep. Zowel binnen als buiten het veld is het een geweldige jongen, hij is graag gezien in de groep. Dat hem dit overkomt komt heel hard aan. Ook bij de spelersgroep heeft zijn blessure een grote indruk achtergelaten.”

Mountainbiken: De Knegt selecteert viertal WK

16.19 uur: Bondscoach Gerben de Knegt reist later deze maand met vier elite-renners af naar de WK mountainbike in Canada. Van 28 augustus tot en met 1 september wordt in Mont-Sainte-Anne gestreden om de wereldtitels.

Bij de mannen maakt door de absentie van Mathieu van der Poel alleen Milan Vader zijn opwachting. Van der Poel geeft de voorkeur aan de WK op de weg. Bij de vrouwen is Nederland met drie rensters vertegenwoordigd: Anne Tauber, Anne Terpstra en Sophie von Berswordt.

„Zelfs zonder Mathieu van der Poel in de selectie hebben we een bijzonder sterke selectie om mee af te reizen naar Mont-Sainte-Anne. Met de beide Anne’s hebben we podiumkandidaten en wellicht zelfs meer”, zei De Knegt. „Sophie von Berswordt is onze derde dame op de WK en ze is haar plek meer dan waard door haar constante presteren in de subtop als eerstejaars elite-vrouw.”

Wielrennen: Breschel stopt

15.55 uur: Matti Breschel is bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner. De bijna 35-jarige Deen maakte maandag bekend te stoppen.

Breschel begon zijn loopbaan in 2005 bij CSC. Daarna kwam hij uit voor Rabobank, Tinkoff, Cannondale, Astana en EF Education First.

Breschel won 22 wedstrijden, onder meer een etappe in de Ronde van Spanje in 2008. De Deen stond twee keer op het podium van het WK. In 2008 werd hij derde en in 2010 tweede.

Pieter Serry Ⓒ AFP

Wielrennen: Serry langer in Belgische dienst

12.56 uur: De Belgische wielrenner Pieter Serry blijft Deceuninck - Quick-Step trouw. Serry (30) verlengde zijn contract bij de Belgische ploeg van manager Patrick Lefevere tot eind 2021. Hij rijdt al sinds 2013 voor Quick-Step.

„Het was voor ons extreem belangrijk om Pieter langer aan ons te binden”, zegt Lefevere over zijn ervaren kracht. „Hij werkt altijd heel hard voor het team. Pieter laat in iedere wedstrijd zijn kracht en mentaliteit zien, of het nou een grote of kleine koers is. Hij is een loyaal lid van onze ploeg.”

Johann Zarco Ⓒ BSR Agency

Motorsport: Motorcoureur Zarco al snel weg bij KTM

10.05 uur: De Franse motorcoureur Johann Zarco vertrekt al aan het einde van dit jaar bij KTM. De 29-jarige Zarco heeft weliswaar nog een contract tot eind 2020 bij het Oostenrijkse fabrieksteam uit de MotoGP, maar zijn verblijf bij KTM blijft beperkt tot één seizoen. De Fransman worstelt met de KTM-machine en heeft daardoor nog amper indruk kunnen maken.

Zarco veroverde in 2015 en 2016 de wereldtitel in de Moto2, waarna hij overstapte naar de koningsklasse MotoGP. De Fransman eindigde daarin in twee jaar bij Yamaha zes keer op het podium en veroverde vier keer poleposition.

Robin Haase Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Haase na vrije val op plek 123

09.14 uur: Robin Haase heeft een vrije val gemaakt op de wereldranglijst. De 32-jarige Hagenaar strandde ruim een week geleden in de kwalificatie voor het ATP-toernooi van Montréal. Haase vond maandag op de nieuwste versie van de mondiale ranking zijn naam terug op plek 123.

De beste Nederlandse tennisser van de laatste jaren stond een week eerder nog op de 86e plaats. Haase begon het jaar als de nummer 50 van de wereld. Hij bereikte zeven jaar geleden zijn hoogste positie op de wereldranglijst: 33e.

Haase won dit seizoen op de ATP Tour pas negen partijen. Zijn laatste zege dateert van begin juli in de eerste ronde van Wimbledon.

Simone Biles Ⓒ AFP

Turnen: Biles maakt show van zesde meerkamptitel

08.48 uur: Turnster Simone Biles heeft bij de Amerikaanse kampioenschappen in Kansas City voor de zesde keer de titel op de meerkamp gewonnen. De 22-jarige Biles, die bij de Olympische Spelen van Rio 2016 vier keer goud pakte, evenaarde daarmee het record van Clara Schroth-Lomady die in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw ook zes keer de beste meerkampster van de Verenigde Staten was.

Patrick Reed juicht. Ⓒ AFP

Golf: Reed kan na ruim een jaar weer juichen

07.38 uur: Patrick Reed heeft voor het eerst sinds zijn zege op de Masters van vorig jaar weer een toernooi gewonnen. De 29-jarige Amerikaan was de beste op het Northern Trust, het eerste toernooi uit de zogeheten FedEx Cup Play-offs. Reed had voor zijn vier rondes over de banen van Liberty National nabij New York 268 slagen nodig, één minder dan de Mexicaan Abraham Ancer.

Rafael Nadal Ⓒ BSR Agency

Tennis: Vermoeide Nadal slaat Cincinnati over

07.10 uur: Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor het Cincinnati Open. De Spaanse nummer 2 van de wereld neemt deze week rust, om te herstellen van zijn inspanningen afgelopen week in Canada. Nadal won in Montréal voor het tweede jaar op rij het masterstoernooi om de Rogers Cup.