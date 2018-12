Phil Taylor speelt 'vreemdste partij ooit' tegen 'valsspeler'

Zo werd Pipe plotseling beticht van valsspelen. Zijn opponent miste namelijk de uitgelezen kans op de winst en Pipe stapte alsnog de volgende ronde binnen. Tegen Phil Taylor beleefde hij mede daardoor zaterdagavond misschien wel de zwaarste partij uit zijn loopbaan. Maar ook legende Taylor had het moeilijk met de entourage in de zaal. "In dertig jaar heb ik nog nooit zo'n partij gespeeld. Het was een rare ervaring", stelde The Power, die liefst zestien wereldtitels achter zijn naam heeft staan. "Het was een rare sfeer en zeker niet fijn. Ik had geen medelijden met Justin, maar wel met zijn vrouw en zoon. Zij zijn er om hem te supporteren. Dat voelde niet fijn."

Boegeroep en veel scheldwoorden vielen Pipe ten deel. In het begin van de partij daagde hij het publiek nog uit door gebaren te maken dat hij het niet kon horen. Tegen de verwachting in pakte hij nog bijna de set. Maar Taylor bleek toch een maatje te groot en won uiteindelijk eenvoudig met 4-0 in sets. "In het begin dat ze hem uitjouwden, speelde hij goed. Op het moment dat het publiek ermee stopte, viel hij terug in niveau. Ik dacht; stop ermee. Het was moeilijk om je te concentreren."

Philt Taylor ontvangt de felicitaties van Justin Pipe Ⓒ PDC

Taylor was opgelucht na de overwinning. "Ik ben heel blij. Het was gewoon moeilijk en hard werken." Over zijn opponent Pipe stelde de 57-jarige legende: "Hij zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Ik moet Justin geloven." Pipe benadrukte voorafgaand aan de confrontatie met Taylor dat hij absoluut niet heeft valsgespeeld. "Het is totaal uit zijn verband getrokken. Ik ben misschien niet de snelste speler, maar ik laat tegenstanders altijd gewoon gooien. Valsspelen hoort echt niet bij mijn spel."