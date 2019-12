Zwoegend PSV moet af van jojo-effect

PSV-trainer Mark van Bommel weet dat er in een wedstrijd soms meer komt kijken dan mooi voetballen alleen. „Ik heb het zelf meegemaakt en moet dat overbrengen.” Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

EINDHOVEN - Winnen bij Feyenoord, in een kolkende Kuip. Het zou PSV en trainer Mark van Bommel in één klap een flinke hap lucht geven. Want de druk op de coach van de Eindhovenaren is, een week nadat algemeen directeur Toon Gerbrands de noodklok luidde, nog onverminderd groot.