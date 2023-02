Premium Het beste van De Telegraaf

Million Manhoef danste als Michael Jackson bij Ajax-stage: ’Ze vonden me te speels’

Door Jeroen Kapteijns

ARNHEM - Million Manhoef was de grote man van de vorige ontmoeting tussen Vitesse en Ajax. In de Johan Cruijff ArenA werd het 2-2. De Amsterdammers stonden toen nog onder leiding van Alfred Schreuder. Manhoef trof tweemaal doel uit snelle counters. „Een mooie herinnering. Van die vorige wedstrijd kunnen we leren, dat als je als een unit speelt een resultaat kan pakken tegen een team als Ajax. Dan moet je wel de kansen afmaken als je ze krijgt. Twee wedstrijden zijn nooit hetzelfde, maar die dingen kun je wel gebruiken richting de volgende wedstrijd.”