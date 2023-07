Wiegman ontsnapt met Engelse voetbalsters op WK met nipte zege op Haïti

Engeland kwam na een half uur aan de leiding toen Stanway in tweede instantie raak schoot vanaf de strafschopstip. Haar eerste poging was nog gestopt door Kerley Theus, maar de doelvrouw van Haïti was te vroeg van haar lijn gekomen. Invalster Roseline Eloissaint had 10 minuten voor tijd de kans op de gelijkmaker, maar doelvrouw Mary Earps voorkwam met een knappe redding een debacle voor de Engelse vrouwen.

„Het was een zware wedstrijd”, zei Wiegman, die met Oranje in 2017 de Europese titel veroverde en twee jaar later tweede werd op het vorige WK. „We waren er absoluut klaar voor, maar Haïti speelde ook erg goed. Ze spelen heel onvoorspelbaar, heel direct, en waren erg sterk in de counter. Ik denk dat de andere landen in de poule het lastig met ze gaan krijgen. Ik ben gewoon blij met de 3 punten.”

Denemarken maar net langs China

In het andere duel in groep D won Denemarken in Perth met 1-0 van China. Amalie Vangsgaard besliste het duel met een doelpunt in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Vangsgaard kopte raak uit een corner van Pernille Harder.