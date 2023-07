Wiegman ontsnapt met Engelse voetbalsters op WK met nipte zege op Haïti

De Europees kampioen en nummer 4 van de wereldranglijst won in Brisbane met 1-0 van Haïti. De enige treffer kwam ook nog tot stand uit een strafschop, benut door Georgia Stanway. WK-debutant Haïti is de nummer 53 van de wereld.

Engeland kwam na een half uur aan de leiding toen Stanway in tweede instantie raak schoot vanaf de strafschopstip. Haar eerste poging was nog gestopt door Kerley Theus, maar de doelvrouw van Haïti was te vroeg van haar lijn gekomen.

Kans op gelijkmaker

Invalster Roseline Eloissaint had 10 minuten voor tijd de kans op de gelijkmaker, maar doelvrouw Mary Earps voorkwam met een knappe redding een debacle voor de Engelse vrouwen.

In dezelfde poule treffen Denemarken en China elkaar later op zaterdag.