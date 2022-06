Premium Het beste van De Telegraaf

’Snel overtuigd door Overmars’ Van Bommel staat te popelen om bij ambitieus Royal Antwerp FC aan de slag te gaan

Door Mike Verweij & Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Mark van Bommel schuift aan voor de persconferentie. Ⓒ ANP/HH

ANTWERPEN - Mark van Bommel maakt er op het trainingsveld naast stadion Den Bosuil geen geheim van. Royal Antwerp FC heeft met de Nederlander een ambitieuze en bevlogen trainer aangesteld. Een die na zijn eerdere avonturen bij PSV en VFL Wolfsburg stond te popelen om aan de slag te gaan, zegt hij even later in de bomvolle perszaal. ,,Marc Overmars en de ambities van de club hebben mij heel enthousiast gemaakt. Het verhaal van Antwerp spreekt me aan”, straalt de 79-voudig international.