Live Tour: peloton op weg naar Châteauroux

Volg hier vanaf 14.05 uur de zesde etappe van de Tour de France. De finish vindt naar verwachting plaats rond 17.30 uur.

Van der Poel heeft 8 seconden voorsprong op de Sloveen Tadej Pogacar, de beste in de tijdrit en vorig jaar winnaar van de Tour. De rit van donderdag heeft normaal gesproken geen consequenties voor het klassement. Het is een etappe voor de sprinters, waarbij het de vraag is of Mark Cavendish zijn kunststukje van dinsdag kan herhalen. De inmiddels 36-jarige Brit boekte zijn 31e ritzege in de Tour, vijf jaar na zijn laatste succes in Frankrijk. De finish van de rit over 150 kilometer wordt verwacht rond 17.30 uur.

Voorbeschouwing

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over de zesde etappe, een rit van Tours naar Châteauroux over een vlak parcours van 160,6 kilometer.

Breukink weet dat het gek moet gaan lopen, wil het geen sprint worden. En dan zou Mark Cavendish zomaar eens Touretappe-zege nummer 32 kunnen gaan opschrijven. „Je ziet vaak dat als ze er één pakken, er ze er meer gaan winnen. Het is natuurlijk een bijzonder verhaal: hij dacht dat hij nooit meer de Tour zou gaan rijden.”

De oud-renner vervolgt: „Hij heeft ook totaal geen druk van het moeten winnen. Maar je zag dat iedereen voor hem reed, tot aan Julian Alaphilippe aan toe. En hij won met ruime voorsprong, dat is erg knap na al die jaren. Na de Scheldeprijs vorig jaar wilde hij zelfs stoppen.”

Drie keer eerder eindigde een rit in de Tour in Châteauroux in een massasprint. De Italiaan Mario Cipollini won er in 1998 de sprint. Tien jaar later boekte de toen 23-jarige Cavendish er zijn eerste etappezege in de Tour. Ook in 2011 was Cavendish de snelste in Châteauroux en versloeg hij Alessandro Petacchi en André Greipel. Er zouden er nog vele volgen, met afgelopen dinsdag zijn 31e ritzege. Zou hij het legendarische record van Eddy Merckx (34 ritzeges) kunnen evenaren? „Ik denk dat hij dat per sprint gaat bekijken. Maar het vertrouwen heeft hij nu.”

Breukink vindt dat de verschillen klein zijn tussen de sprinters. „Caleb Ewan was natuurlijk een zware klant. Dat hij dan valt, is dan ook echt niet leuk. Tim Merlier is snel op het vlakke, zijn ploeggenoot Jasper Philipsen is er meer voor de lastigere aankomsten. Ook Nacer Bouhanni is in vorm, maar heeft niet echt een goede ploeg om hem in stelling te brengen. Het moet natuurlijk ook allemaal kloppen, alles moet meezitten.”

Breukink vervolgt: „Ze zijn allemaal wel aan elkaar gewaagd. Peter Sagan kan ook zomaar winnen. De meeste sprinters zullen het gevoel hebben dat ze kunnen winnen vandaag. En ik denk dat Wout van Aert zich ook zomaar eens kan gaan mengen in de sprint.”