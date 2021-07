Uitslagen en standen Tour de France: Mark Cavendish jaagt op legendarisch record

De grotendeels vlakke rit ging van Tours naar Châteauroux over ruim 160 kilometer. De 36-jarige Brit van Deceuninck - Quick-Step won dinsdag al de vierde etappe en was donderdag opnieuw de snelste in de massasprint. Cavendish troefde de Belg Jasper Philipsen en de Fransman Nacer Bouhanni af. Het was zijn 32e ritzege in de Tour.

Bekijk hier de uitslag van de etappe en de stand in het klassement