De Jong wint met Barcelona

De 22-jarige Nederlander kwam in de rust het veld in. De Jong debuteerde eerder in de week in de oefenwedstrijd tegen Chelsea. Ook toen mocht de middenvelder, voor 75 miljoen euro overgenomen van Ajax, na rust invallen. Barcelona verloor het duel met de Engelse club met 2-1.

De Jong stond zaterdag in Kobe niet tegelijk op het veld met Andrés Iniesta. De Spaanse middenvelder, die Barcelona vorig jaar verruilde voor Vissel Kobe, speelde net als David Villa (ook ex-Barcelona) alleen de eerste helft.

Bekijk ook: Frenkie de Jong krijgt knuffel van Iniesta