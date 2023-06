Lotto Dstny reageert nadat ploegleider Davis niet mee naar Tour mag na foto’s van bloot bovenlijf

Een vrouw met een op zijn zachtst uitgedrukt uitgesproken profiel beschuldigt Davis op Twitter ervan dat hij ongewenste berichten naar haar stuurde. Op sociale media verschenen screenshots van de berichten. Zo is er een foto te zien van Davis met een half ontbloot bovenlijf, met de tekst dat hij aan haar dacht in zijn hotelkamer en zich verveelde.

Op Twitter reageert de vrouw dat ze zich geïntimideerd voelt en ze oorspronkelijk enkel contact had gezocht omdat ze op zoek was naar een functie in het wielrennen. De vrouw postte daarna een tweet die lijkt op een reactie van Davis. Er wordt gevraagd om de berichten die zijn imago kunnen schaden, te verwijderen, en er is een klacht ingediend bij de politie wegens imagoschade.

’Persoonlijke zaak’

Omdat de ploeg in alle rust aan de Tour wil beginnen en zo’n vermeende zaak op een ongelegen moment kwam, op de vooravond van La Grande Boucle, werd de knoop snel doorgehakt. Davis blijft thuis.

„Lotto heeft kennis genomen van de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag”, luidt het woensdagavond in een mededeling van de Belgische Pro Tour-ploeg. „Maar houd er rekening mee dat dit een persoonlijke zaak is. Dit heeft niets te maken met Lotto Dstny. We willen niet dat privézaken vermengd worden met ploegzaken. Om de rust te bewaren is in onderling overleg besloten om de ploegleider uit de Tour de France te houden. De ploeg zal geen verder commentaar geven op deze zaak en vraagt om de privacy van de betrokkenen te respecteren.”

Davis heeft al een paar decennia zijn Europese thuisbasis in San Sebastian, waar de Tour zondag aankomt. Topsprinter Caleb Ewan verliest de sportdirecteur met wie hij, ook omdat hij een landgenoot is, goed kan opschieten. Net als Ewan was Davis in zijn profjaren een sprinter.

