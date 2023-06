Ploegleider Lotto Dstny niet naar Tour na ophef over privézaak

„Het is een persoonlijke zaak en het heeft niets van doen met Lotto Dstny. Allan zal niet in de Tour de France aanwezig zijn. Zo willen we persoonlijke zaken niet mengen met teambelangen”, meldde het team in een korte reactie aan persbureau Belga.

Davis wordt ervan beschuldigd ongewenste berichten naar een vrouw te hebben gestuurd. De Australiër, zelf profrenner van 2001 tot 2014, was een belangrijke schakel in de begeleiding van topsprinter Caleb Ewan. Die mikt in de Tour de France op nieuw succes, na drie ritzeges in 2019 en twee overwinningen in 2020.