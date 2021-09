Boze fans Bosnische club steken auto scheidsrechters in brand

Buitenland

’Belg vermoordt zijn 87-jarige vrouw met hamer’

Maandagmiddag werd in een woning in de Molstenstraat in Oostrozebeke het levenloze lichaam aangetroffen van een 87-jarige vrouw. Volgens de Vlaamse publieke omroep VRT is de vrouw door haar man doodgeslagen met een hamer. De echtgenoot van het slachtoffer is gearresteerd.