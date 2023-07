Max Verstappen: ’Record geweldig voor het team’

„Voor het team is dit geweldig. Wat we de laatste jaren neerzetten, is ongelofelijk. Hopelijk kunnen we dit momentum lang vasthouden”, aldus Verstappen na zijn zevende zege op rij. „Tegelijkertijd is het altijd goed om te kijken wat beter kan, zoals zaterdag. Maar vandaag ging het perfect.”

Verstappen worstelde over één ronde, eerder in het weekeinde, met de balans van zijn auto. Zoals voorspeld ging het op zondag tijdens de race een stuk beter. „En de auto voelde op elke band goed aan, waardoor ik een flink gat kon slaan”, stelde de Nederlander, die ruim een halve minuut eerder dan nummer twee Lando Norris over de finish kwam.

Verstappen nam in de eerste bocht ook direct de leiding over van polesitter Lewis Hamilton. „Eindelijk weer een goede start, daar hebben we hard aan gewerkt. Eenmaal aan de binnenkant wist ik dat de bocht van mij was. Van daaruit kon ik mijn eigen race rijden.”

