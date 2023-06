VIDEO Luiten slaat hole-in-one in München

Tekst gaat verder onder de video.

Voor Luiten is het de zevende hole-in-one op de DP World Tour. De laatste keer dat hem dat lukte was op de Tenerife Open in 2021. Op het SDC Championship, een toernooi van de DP World Tour in het Zuid-Afrikaanse Sint-Francisbaai, sloeg Luiten in maart een zeldzame albatros (drie onder par). Het was al de derde keer als prof op de Tour dat hij een albatros maakte.

Luiten voltooide de tweede ronde in 66 slagen, 6 slagen onder het baangemiddelde na zes birdies, een eagle en twee bogeys. Halverwege staat hij op 7 slagen onder het baangemiddelde. Veel golfers zijn nog bezig aan hun tweede ronde.

Rory McIlroy heeft voor het eerst een hole-in-one geslagen op de PGA Tour. Dat deed de Noord-Ier op de achtste hole van het Travelers Championship in het Amerikaanse Cromwell, waar een afstand van zo’n 200 meter moest worden overbrugd.

Toen McIlroy de bal in één keer in de hole zag verdwijnen op de par-3-baan stak hij beide armen in de lucht, waarna hij zijn caddie en zijn medespelers Tom Kim en Viktor Hovland een hand gaf.

Bonus

„Zoals met hole-in-ones moet je bij een oké slag een beetje geluk hebben”, zei de 34-jarige Noord-Ier. „Uiteindelijk was het de beste slag van de dag en zeker een bonus voor me. Ik speelde niet bovengemiddeld tot de achtste hole, maar het heeft ervoor gezorgd dat ik een beetje in het toernooi ben gegroeid.”

McIlroy speelde voorafgaand aan het Travelers Championship 3253 par-3-banen op de PGA Tour. Het was zijn eerste hole-in-one sinds 2015. Acht jaar geleden noteerde hij een zogenoemde ’ace’ tijdens het DP World Tour-toernooi van Abu Dhabi. McIlroy kende ondanks zijn hoogtepunt op de achtste hole een matige dag. Hij staat gedeeld 46e met een score van -2.