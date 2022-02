Annemiek van Vleuten draagt zege op aan Amy Pieters en overleden verzorger

Zaterdag won Van Vleuten al de koninginnenrit in Valencia, waardoor ze in de slotrit de oranje leiderstrui droeg. Daarop had ze twee boodschappen geschreven. „Vandaag was het precies één jaar geleden dat onze verzorger Gary tijdens een wandeling met zijn vrouw om het leven is gekomen”, zei Van Vleuten op haar website. „Ik had Gary op één arm geschreven met een hartje erbij en op de andere arm ’stay strong Amy’ met hartje, omdat we allemaal onwijs met haar en haar familie en vrienden mee leven. Het was wel even heftig om die twee namen op mijn shirt te schrijven en bij me te dragen vandaag.”

In de slotetappe moest Van Vleuten enkel nog veilig finishen om de eindzege binnen te halen. „Voor mij was er persoonlijk niets te halen vandaag, behalve veilig naar de finish rijden en de trui veilig stellen”, klonk het bij Van Vleuten. „Dat hebben we goed gedaan.”

Van Vleuten liep in oktober 2021 nog een bekkenbreuk op bij een zware val in Parijs-Roubaix. Nu lijkt ze helemaal klaar te zijn voor het seizoen 2022. Komend weekend vervolgt de oud-wereldkampioene en regerend olympisch kampioene haar programma met Omloop Het Nieuwsblad.