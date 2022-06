Bondscoach Parsons zorgt voor vleugje Ten Hag bij Leeuwinnen

Een paar jaar later toog hij naar een training en kreeg hij een high five van niemand minder dan Ruud Gullit. „Ik kan zijn hand nog steeds voelen. Ruud was groot, had dreadlocks en terwijl alle spelers over het veld renden, was Ruud als een soort veldheer continu in control. En zijn balletjes met buitenkant voet… Ik had nog nooit een speler als hij gezien.”

Op dat moment kon Parsons niet bevroeden dat hij ooit als jeugdtrainer aan de slag zou gaan bij zijn favoriete club. Als voetballer haalde hij jeugdopleiding van Woking, een club op het vijfde Engelse niveau, maar toen hij op zijn 14e een jeugdteam begon te coachen, werd hem snel duidelijk waar zijn toekomst lag: niet óp het veld, maar langs de lijn. Zeker toen hij eigen wedstrijd liet schieten om zijn team te coachen.” Via een kennis kwam hij uiteindelijk bij Chelsea terecht, waarna hij zijn stage als technicus bij een auto-alarmbedrijf, al snel staakte. „Sinds dat moment staat mijn leven in het teken van coachen.”

Vleugje Ten Hag bij Leeuwinnen

Parsons liep in het najaar van 2018 tijdens een werkbezoek een maand lang mee met Erik ten Hag bij Ajax. Hij wilde leren bij een succesvolle trainer.

„Dat hoefde niet per se een coach met een volle prijzenkast te zijn, maar vooral iemand die zijn ideeën succesvol kan overbrengen op spelers. Zo kwam ik bij Erik uit. Ik vond het vooral interessant om te zien hoe hij een onderbewustzijn creëert bij spelers. In plaats van te schreeuwen dat moet worden afgejaagd bij balverlies, richt hij oefeningen zo in dat druk zetten een automatisme wordt. Dat doe ik zelf nu ook.”

’Trots door woorden Van Gaal’

Waar Louis van Gaal prat gaat op zijn ’totale mens-principe’ heeft collega-bondscoach Mark Parsons een eigen, vergelijkbare filosofie: people first, people second and people third, en dan pas voetbal. „De intentie is hetzelfde, denk ik.” Parsons en Van Gaal spraken elkaar in april voor het eerst. Het gesprek duurde kort, amper vijf minuten, maar direct was er een klik.

„Ik vertelde Louis dat ik grote schoenen te vullen heb, omdat Nederlandse trainers een hoge standaard hebben neergezet. Hij vertelde dat ik gelijk had en wenste me succes. Hij vond het slim van me dat ik was ingestapt bij de Leeuwinnen, gezien de kwaliteiten binnen de spelersgroen. Ook zei hij dat ik hier was met een reden. Het maakte me trots. Hij liet me ten feet tall voelen. Louis spreekt sowieso met overtuiging. Hij is een soort voetbalprofessor. Zijn team gaat succesvol zijn, dat weet ik zeker. Dat voel ik gewoon.”

