PEC Zwolle zet John Stegeman op non-actief

Stegeman zou aan het einde van het seizoen sowieso vertrekken, maar PEC Zwolle heeft nu al afscheid van hem genomen. Dit heeft de club besloten vanwege ’de teleurstellende sportieve prestaties’, valt te lezen op de website van de Zwollenaren.

De 44-jarige Stegeman was bezig aan zijn tweede seizoen bij PEC Zwolle. Zijn ploeg stond vorig seizoen op de vijftiende plek toen de competitie vanwege de coronapandemie werd afgebroken. Eind december, toen PEC Zwolle de elfde plek innam, maakte de club bekend dat het aan het einde van het seizoen afscheid zou gaan nemen van Stegeman. Alle partijen wilden het seizoen samen afmaken, maar zo ver komt het dus niet.

PEC gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De huidige nummer 13 van de Eredivisie staat 10 punten boven de degradatiestreep.

PEC Zwolle ging zaterdag onderuit bij FC Emmen, de club die dit seizoen nog niet had gewonnen. „Je kunt verliezen omdat je tegenstander veel beter is, maar je moet er dan wel alles aan gedaan hebben”, zei de zichtbaar boze Stegeman na afloop van de wedstrijd in Emmen.

„Wij hebben ons de kaas van het brood laten eten. Als je kijkt naar felheid, naar duelkracht, naar wat zij ervoor deden om doelpunten te maken en wat wij deden, dan is dat gewoon veel te weinig. Dit kan en mag niet gebeuren. Onze prestatiecurve is niet heel stabiel op dit moment. Met alle respect voor Emmen, maar wij moeten minimaal dezelfde strijdlust laten zien. Dan maken we kans om te winnen. Zo niet, dan word je eraf geragd. Het maakt niet of het tegen Emmen, tegen Ajax of wie dan ook is, dat moet je iedere wedstrijd doen. Ik vond ons te lief, te mat, te aardig. Het was gewoon niet goed. Zo win je geen wedstrijd in de Eredivisie.”