Ajax-coach Schreuder: ’Napoli een heel interessante wedstrijd voor revanche’

Schreuder gelooft nog wel dat Ajax kan doorgaan in de Champions League. „Maar de realiteit is dat het lastig is. Maar als we morgen winnen, staan we er een stuk beter voor. Dat geloof is er altijd bij ons.”

De Ajax-coach wijst wijst op de klasse van Napoli. „Als je thuis wint van Liverpool en in de competitie bijna alles wint, dan weet je dat het een goede ploeg is. Iedere sporter wil zich revancheren. Dat hebben onze jongens ook. Daar is morgen een heel interessante wedstrijd voor.”

Bekijk ook: Ajax mist geblesseerde Rensch in Napels

Bekijk ook: Alfred Schreuder balanceert op een dun koord bij Ajax

Alfred Schreuder tijdens het thuisdeuel tegen Napoli. Ⓒ GETTY IMAGES

Tadic

Aanvoerder Dusan Tadic is geschorst, maar is wel met de ploeg meegereisd naar Napels. De Serviër werd vorige week tegen Napoli met twee gele kaarten van het veld gestuurd. „Hij wilde zelf graag mee, maar vanuit de club vonden we het ook belangrijk dat hij mee ging.”

Steven Bergwijn, die ook bij de persconferentie aanwezig was, is blij dat Tadic erbij is in Napels. „Het geeft aan wat voor persoon hij is dat hij hier is om ons te steunen. We gaan Tadic missen, hij is belangrijk zowel binnen als buiten het veld.”