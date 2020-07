Wamberto diep onder de indruk van miljoenenaankoop Ajax

De Eredivisie is met Antony Matheus dos Santos (20) een sensatie rijker. Daar is een van zijn Braziliaanse voorgangers bij Ajax, Wamberto de Jesus Sousa Campos (45), van overtuigd. „Ik heb meerdere duels van hem bij São Paulo gezien. Antony heeft veel kwaliteit aan de bal en is snel ook. Hij is zelfs zó technisch dat de bal met lijm aan zijn voet lijkt vast te zitten”, zegt Wamberto, die denkt dat Antony snel de harten van de Ajax-fans zal veroveren. „Hij wordt een publiekslieveling.”