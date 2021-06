Wout Weghorst werd wakker met bijzonder voorgevoel

„Dit is geen toeval zijn, hè? Toeval bestaat niet”, stelde Weghorst na afloop van het duel in De Grolsch Veste in gesprek de NOS. De zesvoudig international werd 28 jaar geleden geboren in Borne, op een steenworp afstand van het stadion in Enschede.

„Dit is de plek waar ik als kleine jongen al kwam en vandaag zaten mijn kinderen weer op de tribune. Soms sta je ’s morgens op en heb je een gevoel dat het een speciale dag gaat worden. Dat had ik vanmorgen. Ik wist gewoon dat ik ging scoren, al is dat achteraf altijd makkelijk praten, haha.”

Weghorst vierde na zijn treffer uitbundig feest, maar na afloop wilde hij niet te veel op zijn eigen geluk inzoomen. „Het gaat vandaag niet om mij en mijn eerste doelpunt, het gaat erom dat wij als groep met een goed gevoel naar het EK gaan. Het was voor ons belangrijk om de voorbereiding goed af te sluiten.”

Memphis Depay bereidde de treffer van Wout Weghorst voor.

Weghorst lijkt af te stevenen op een basisplaats. Eerder deze week mocht hij ook al beginnen tegen Schotland. De band met collega-aanvaller Memphis Depay, met wie hij tot deze maand nog niet eerder samenspeelde, lijkt groeiende. Depay bereidde de treffer van Weghorst voor.

Zaterdag op de training zorgden de twee voor een vergelijkbaar doelpunt. „Deze loopactie maak ik vaker. Dat heb ik Memphis ook gezegd. Ik heb hem bovendien beelden van het duel tegen Schotland laten zien, toen ik hetzelfde deed. Vandaag gaf hij de perfecte bal met de perfecte snelheid.”

Gravenberch: deze kon ik echt niet missen

Ryan Gravenberch reageerde na de oefenzege van het Nederlands elftal op Georgië (3-0) nuchter op zijn eerste doelpunt in de nationale ploeg. „Natuurlijk voelt dit lekker”, zei de 19-jarige middenvelder van Ajax. „Maar deze was echt niet te missen.”

Gravenberch kreeg bij een voorsprong van 2-0 de bal voor zijn voeten, na een actie van Memphis Depay. Hij had een hoek voor het uitkiezen. Gravenberch was geen basisspeler in de laatste oefenwedstrijd van Oranje voor het EK in Enschede. Hij mocht net als afgelopen woensdag tegen Schotland invallen.

„Ik heb weer geprobeerd mijn ding te doen”, zei hij. „De bondscoach gaf me ook geen duidelijke opdracht mee. Ik wil er altijd iets leuks van maken. Ik ben blij met mijn eerste treffer voor Oranje.”

Frank de Boer is tevreden over Gravenberch, zo vertelde hij na afloop. Maar hij ziet de middenvelder voorlopig als eerste vervanger van Frenkie de Jong. Gravenberch kan ook als controlerende middenvelder spelen, een positie die bij Oranje vaak door Marten de Roon wordt ingevuld. „We weten wat Ryan kan”, zei De Boer. „We zijn blij met hem.”