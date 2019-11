Video - Messi dribbelt langs vijf tegenstanders ondanks val

Lionel Messi dribbelde er weer vrolijk op los, dit keer had verdediger Martin Caceres van Uruguay het nakijken. Ⓒ AFP

Dat hij kan voetballen weten we al een eeuwigheid, in ieder geval liet Lionel Messi maandagavond in een vriendschappelijk duel met Uruguay weer eens zien dat het een genot is om naar hem te kijken.