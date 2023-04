Dit gebeurde er tijdens bewogen eerdere confrontaties tussen PSV en Ajax

Topper én kampioenswedstrijd

De laatste keer dat PSV kampioen werd, in 2018, deden de Eindhovenaren dat door in een rechtstreekse confrontatie af te rekenen met directe concurrent Ajax. PSV won in de 31e speelronde in eigen stadion overtuigend met 3-0 en gaf de landstitel daarmee extra glans. Bij de rust stond PSV al op een 2-0 voorsprong door goals van Gaston Pereiro en Luuk de Jong en na de rust bepaalde Steven Bergwijn, tegenwoordig actief bij Ajax, de eindstand op 3-0. Ajax sloot de wedstrijd af met twee man minder na rode kaarten in de slotfase voor Nicolas Tagliafico (twee keer geel) en invaller Siem de Jong, die een harde overtreding maakte op de enkel van Santiago Arias. Door de zege sloeg PSV een gat van tien punten met Ajax met nog slechts drie duels op het programma. Het was de derde en laatste landstitel van PSV onder leiding van trainer Phillip Cocu, die na dit seizoen de deur in Eindhoven achter zich dicht zou trekken voor een avontuur bij Fenerbahce in Turkije. Momenteel strijdt de Eindhovenaar met Vitesse tegen degradatie. De topper en kampioenswedstrijd ineen was direct ook de laatste thuiszege op Ajax van PSV.

‘Give the Cup to them today’

Vorig jaar op 23 januari kruisten PSV en Ajax ook de degens in competitieverband in Eindhoven en dat werd een zeer bewogen editie vanwege een arbitrale beslissing, die veel discussie op zou leveren. In de aanloop naar de 1-2 van Ajax van Noussair Mazraoui, die daarmee de eindstand op het bord bracht, leek de bal aan de zijlijn uit te gaan. De grensrechter vlagde niet, Daley Blind speelde door, maar PSV’er Olivier Boscagli hield in uit volle overtuiging dat de bal uit was.

Omdat de grensrechter niet vlagde, liet scheidsrechter Danny Makkelie doorspelen. Toen Mazraoui van afstand raak schoot, moest de VAR de beelden beoordelen. De videoarbiter achter de schermen kon niet met zekerheid vaststellen dat de bal over de zijlijn was gegaan en daarom bleef het doelpunt staan. „Schandalig. Ik kan zo ook wel zien dat die bal uit is. Ik ben er doodziek van”, reageerde PSV-captain Marco van Ginkel na afloop.

Ajax en PSV zijn in een spannende strijd om plek twee verzeild geraakt. Ⓒ ANP/HH

Aanvaller Cody Gakpo noemde het „een beetje apart” dat de goal niet werd afgekeurd. „Voor mij was de bal duidelijk over de lijn. Zelfs de spelers van Ajax zeggen dat. Ik snap eigenlijk niet waarom die treffer niet werd teruggefloten. Het geeft een oneerlijk gevoel.” Scheidsrechter Danny Makkelie, die onlangs in een identieke situatie bij FC Utrecht-FC Volendam als VAR wél meende te kunnen constateren dat de bal over de lijn was en een grensrechter overrulede die op twee meter afstand stond, legde uit waarom de goal bleef staan. ,,De VAR heeft er naar gekeken, maar hij kon geen shot vinden met sluitend bewijs dat de bal over de lijn was. Het heeft er wel alle schijn van. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen dat de bal uit was.” PSV-trainer Roger Schmidt was furieus en fulmineerde op het veld hoorbaar voor de camera’s: ‘Give the cup to them today.’ Aan het einde van de rit eindigde Ajax met twee punten voorsprong op PSV, wat de Amsterdammers de 36e landstitel in de clubhistorie zou opleveren.

Drie op een rij

PSV mag dan sinds 2018 niet meer in eigen stadion gewonnen hebben van Ajax en moest de afgelopen vier seizoenen de Amsterdammers voor zich dulden in de competitie, maar de recente conduitestaat van de Brabanders in de topper is goed. De drie laatste confrontaties tussen PSV en Ajax werden allemaal door de Eindhovenaren gewonnen en de meest tot de verbeelding sprekende zege in dat rijtje was die in de KNVB-bekerfinale van vorig seizoen. In een spectaculaire eindstrijd wist de ploeg van toenmalig PSV-trainer Roger Schmidt met 2-1 te winnen van aartsrivaal Ajax.

De bekerwinst zorgde voor een groot feest bij de 17.500 meegereisde PSV-supporters. Vanwege de voorgeschiedenis van de competitietopper en de jarenlange hegemonie van Ajax was het een beladen wedstrijd in De Kuip met veel opstootjes en passie in de duels. Ajax nam de leiding via Ryan Gravenberch en leek de voorsprong te verdubbelen door een schot van Mazraoui, dat echter werd afgekeurd wegens buitenspel.

PSV kwam in de tweede helft sterk uit de kleedkamer en draaide in twee minuten de hele wedstrijd om. Eerst was het Erick Gutierrez die een vrije trap binnenkopte. Kort erna was het Cody Gakpo die de Brabanders op voorsprong bracht met een afstandsschot: 2-1. Die voorsprong wist PSV te handhaven tot het laatste fluitsignaal, mede doordat een goal van Brian Brobbey werd afgekeurd vanwege buitenspel, waardoor de Brabanders voor het eerst sinds 2012 de beker wonnen. Op de zege in de bekerfinale zouden dit seizoen een 3-5 overwinning van PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en een 1-2 zege in de competitietopper in Amsterdam volgen, waardoor PSV nu driemaal op rij heeft gewonnen van de grote rivaal.