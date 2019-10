Opluchting groot bij Roda JC na halen deadline

Frits Schrouff Ⓒ Hollandse Hoogte

KERKRADE - De opluchting is groot bij Roda JC nu de club groot onheil heeft weten te voorkomen. Met de aandelenoverdracht aan tapaskoning Roland Hogenelst en vijf Limburgse zakenlieden hoopt suikeroom Frits Schrouff zijn club eindelijk in rustiger vaarwater te hebben gebracht. Het goede nieuws voor Roda JC is, dat hiermee de straf van drie punten in mindering van de baan is. De licentiecommissie van de KNVB bevestigt dat de documenten voor de vereiste garantstelling ter grootte van 906.000 euro maandagavond tijdig zijn ingeleverd.