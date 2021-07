BMX’er Merel Smulders zorgt voor daverende verrassing en pakt brons

De 23-jarige debutante reed in Tokio een sterke finale en eindigde als derde. De Britse Bethany Shriever pakte het goud en tweevoudig olympisch kampioene Mariana Pajón uit Colombia moest dit keer genoegen nemen met zilver.

Merel Smulders was de enige Nederlandse deelneemster in de finale. Haar oudere zus Laura, die bij de Spelen van Londen 2012 brons pakte, strandde net als Judy Baauw in de halve finales.

,,Het was zo’n rollercoaster, mijn hart ging heel erg op en neer. Deze is voor Laura”, sprak Merel Smulders na afloop.

Merel Smulders. Ⓒ HH/ANP

,,We zijn niet alleen zussen maar ook beste vriendinnen”, vervolgde ze bij de NOS. ,,Mijn hart brak toen Laura eruit ging. Ik ben daarom zo blij dat ik alsnog brons heb kunnen halen. Ik werd gruwelijk boos van de situatie met Laura en dat ik zelf in de halve finale ook niet goed genoeg reed. Iedereen was zo sterk, en ik uiteindelijk ook.”

