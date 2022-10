FC Utrecht bekert probleemloos verder dankzij Van de Streek

Na het korte ritje naar Woerden had Utrecht niet veel tijd nodig om op te warmen. Na iets meer dan een kwartier was het al raak, toen Sander van de Streek raak schoot. Sportlust kon daar weinig tegenover stellen, al was het al een knappe prestatie van de derdedivisionist dat de bezoekers amper kansen kregen.

Na rust was Utrecht een stuk overtuigender en was het andermaal Van de Streek die scoorde. Uit een hoekschop werkte hij de 0-2 binnen. In de slotseconden maakte Sean Klaiber ook nog de 0-3. Het was voor de Domstedelingen een fijne opsteker na 6-1 oorwassing van afgelopen weekend bij PSV.