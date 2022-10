FC Utrecht bekert probleemloos verder, Sparta pas in slotfase langs OFC

Na het korte ritje naar Woerden had Utrecht niet veel tijd nodig om op te warmen. Na iets meer dan een kwartier was het al raak, toen Sander van de Streek raak schoot. Sportlust kon daar weinig tegenover stellen, al was het al een knappe prestatie van de derdedivisionist dat de bezoekers amper kansen kregen.

Na rust was Utrecht een stuk overtuigender en was het andermaal Van de Streek die scoorde. Uit een hoekschop werkte hij de 0-2 binnen. In de slotseconden maakte Sean Klaiber ook nog de 0-3. Het was voor de Domstedelingen een fijne opsteker na 6-1 oorwassing van afgelopen weekend bij PSV.

Sparta komt met de schrik vrij bij amateurs OFC

Sparta Rotterdam heeft met een benauwde zege op de amateurs van OFC de tweede ronde van het bekertoernooi bereikt. Invaller Tobias Lauritsen voorkwam met twee doelpunten in de slotfase dat de nummer 6 van de Eredivisie in Oostzaan een verlenging moest spelen: 1-3. Een dag eerder lieten RKC Waalwijk en Vitesse zich wel verrassen door amateurclubs in de eerste ronde van het toernooi om de KNVB-beker.

Sparta leek een makkelijke avond te gaan beleven toen Jason Lokilo al in de 3e minuut de score opende. OFC, dat onderaan staat in Jack's League (de tweede divisie), kwam echter in de 19e minuut op gelijke hoogte via Niels Butter.

Steijn bracht na 70 minuten de aanvallers Lauritsen en Vito van Crooij in het veld. Zij hadden net als heel wat andere vaste waardes aanvankelijk rust gekregen, maar moesten toch het veld in om Sparta te helpen. De Noorse spits zette de Rotterdammers in de 82e minuut op voorsprong en scoorde 3 minuten later opnieuw. Lauritsen liet in de blessuretijd een kans op een hattrick liggen.

Overige uitslagen