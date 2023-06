Jan Vreman wordt de nieuwe trainer bij De Graafschap

Jan Vreman. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Jan Vreman is de enige overgebleven kandidaat voor de trainerspost bij De Graafschap. De man met een lang verleden bij de Doetinchemse club had aanvankelijk met Fons Groenendijk nog een tegenkandidaat. Die liet echter vanaf zijn vakantieadres in Spanje weten dat hij geen trainer wordt van De Graafschap.