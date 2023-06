Officieel: Jan Vreman nieuwe trainer bij De Graafschap

Vreman is volgens technisch manager Peter Bijvelds de juiste man. „Samen met het technisch klankbord, waar ook Guus Hiddink enorm waardevolle input heeft geleverd, hebben we vanzelfsprekend een shortlist gemaakt van potentiële en haalbare trainers. Gelet op de huidige selectie vol eigen talent en een aantal ervaren krachten, waar nog gerichte aanvulling bij zal komen, is Jan zonder enige twijfel de perfecte man voor komend seizoen.”

De Graafschap besloot eerder niet verder te gaan met Adrie Poldervaart. Als reden gaf de club destijds „de privésituatie” van de coach op, gecombineerd met „de blik op de sportieve toekomst.” Poldervaart is al enige tijd ziek.

Bekijk ook: Weer speelminuten Ralf Seuntjens na lymfeklierkanker

Met Vreman kiest De Graafschap voor een trainer die de club in 2015 al eens naar de Eredivisie loodste. Dat deed hij met veel spelers uit de eigen opleiding. De laatste jaren was Vreman trainer van de Onder 21 en Onder 18.