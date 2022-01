AC Milan wint en houdt Milanese strijd in Serie A in stand

Olivier Giroud zette de thuisploeg al in de 8e minuut op voorsprong. Vanaf elf meter schoot hij raak nadat de scheidsrechter na raadplegen van de VAR hands had geconstateerd bij Tammy Abraham. Giroud stond ook aan de basis van de tweede treffer. Zijn schot belandde op de paal, waarop Junior Messias in de rebound kon raakschieten. Vlak voor de rust deed Roma, dat speelde met Rick Karsdorp in de basis, wat terug. Abraham verlengde een schot van Lorenzo Pellegrini.

In de tweede helft zocht Roma naar de gelijkmaker. Na de tweede gele kaart voor Karsdorp voor een overtreding op Theo Hernández kreeg Milan echter veel ruimte. Uit een counter kon Rafael Leão na verlengen van de eveneens ingevallen Zlatan Ibrahimovic de derde treffer binnenschieten. Gianluca Mancini moest bij Roma in blessuretijd ook nog van het veld na een overtreding op Leão. Ibrahimovic miste de daaropvolgende strafschop.

Eerder op de dag waren in de Italiaanse voetbalcompetitie al meerdere wedstrijden afgelast. Behalve Bologna-Inter gingen ook Atalanta-Torino en Salernitana-Venezia niet door.

Juventus

Matthijs de Ligt kon met Juventus niet winnen in de topper tegen Napoli. Het duel in Turijn eindigde in 1-1. Napoli verspeelde daarmee twee punten in de achtervolging op koploper en landskampioen Internazionale. De club uit Napels staat derde met 40 punten, zes punten minder dan Inter. Juventus staat vijfde met 35 punten.

De Ligt kon in de 23e minuut een schot van Dries Mertens niet van de doellijn halen. De bal werd vlak daarvoor nog even geraakt en van richting veranderd door Juventus-doelman Wojciech Szczesny waardoor de Nederlandse verdediger naast de bal trapte. Napoli was ook na de 0-1 sterker, maar verzuimde in de eerste helft verder uit te lopen.

De thuisploeg kwam op gelijke hoogte na de rust. Het schot van Federico Chiesa werd van richting veranderd door Stanislav Lobotka en liet daarmee de keeper van Napoli kansloos. In de slotfase van de wedstrijd kwamen beide ploegen niet meer tot grote kansen.

Koploper Internazionale kwam donderdag niet in actie. De club uit Milaan zou spelen bij Bologna, maar die ploeg was door de lokale gezondheidsautoriteiten in quarantaine geplaatst. Om dezelfde reden gingen ook Atalanta-Torino en Salernitana-Venezia en Fiorentina-Udinese niet door.

Quarantaine

De Serie A hekelt de beslissingen en maatregelen van lokale gezondheidsautoriteiten waardoor meerdere wedstrijden in de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie donderdag niet konden doorgaan. De organisator van de competitie hoopt dat na het volgende overleg met de regering een uniforme procedure komt om alle situaties met coronabesmettingen binnen teams aan te pakken.

Tot nu toe annuleerde de Serie A een wedstrijd niet als een team kampte met coronaproblemen. Volgens die regels moest koploper Internazionale met onder anderen Stefan de Vrij en Denzel Dumfries donderdagmiddag gewoon op het veld verschijnen in Bologna, terwijl de spelers van de thuisploeg door de lokale gezondheidsautoriteiten in quarantaine waren geplaatst. Ook de clubs Salernitana, Udinese en Torino kregen te horen dat ze in quarantaine moesten, waardoor ze hun wedstrijden niet konden spelen.

„We hopen dat de lokale gezondheidsautoriteiten niet langer ingrijpen met verwarrende en inconsistente maatregelen die op het moment voor ernstige schade zorgen in het Italiaanse sportsysteem”, reageerde de Serie A later op de dag.

Ook de Italiaanse onderminister van Sport, Valentina Vezzali, zei donderdag dat ze een controlekamer wil die met landelijke coördinatie zorgt voor uniform gedrag van de gezondheidsautoriteiten.