’Rossoneri’ wint met 3-1 van het AS Roma van Rick Karsdorp AC Milan wint en houdt Milanese strijd in Serie A stand

Zlatan Ibrahimovic juicht al wanneer Rafael Leão de bal nog moet binnentikken. Ⓒ HH/ANP

AC Milan blijft in de Serie A de voornaamste uitdager van landskampioen en koploper Internazionale. De nummer 2 won in het eigen San Siro met 3-1 van AS Roma. Milan komt door de zege op 45 punten, één minder dan Inter, dat donderdag niet in actie kwam. De wedstrijd tegen Bologna werd vanwege de vele coronabesmettingen afgelast.