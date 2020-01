Barcelona bezorgt Setién benauwde zege bij debuut

Lionel Messi Ⓒ Reuters

BARCELONA - FC Barcelona heeft in de debuutwedstrijd van coach Quique Setién een benauwde zege behaald. De titelhouder had tegen middenmoter Granada een groot overwicht, maar toonde te weinig scherpte in de afronding. Pas een kwartier voor tijd, toen de bezoekers met tien man stonden, sloeg Lionel Messi alsnog toe uit een fraai uitgespeelde aanval: 1-0.