Ancelotti wil niet wijken: ’Ik neem geen ontslag’

Al dagenlang wordt in de Italiaanse media gespeculeerd over het vertrek van de 60-jarige coach. Hij zou deze week worden ontslagen, of hij zou zelf opstappen vanwege de slechte werksfeer. Die laatste optie ontkende Ancelotti echter met klem nadat zijn ploeg zich met een ruime thuiszege tegen KRC Genk (4-0) had gekwalificeerd voor de achtste finales in de Champions League. Voor Napoli was het de eerste overwinning in een povere serie van tien duels.

„Ik heb nog nooit in mijn carrière zelf ontslagen genomen en dat zal ik ook nooit doen”, benadrukte Ancelotti, oud-coach van onder meer Juventus, AC Milan, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Hij kondigde voor woensdag nog wel een gesprek aan met de eigenzinnige clubpresident Aurelio De Laurentiis.

Volgens Italiaanse media staat de Italiaanse oud-international Gennaro Gattuso klaar om Ancelotti bij Napoli te vervangen.