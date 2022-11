Premium Het beste van De Telegraaf

Verhoudingen binnen Red Bull weer op scherp Principekwestie Max Verstappen na eerder voorval in Monaco

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Max Verstappen gaf in Brazilië geen cadeautje aan zijn teamgenoot. Ⓒ ANP/HH

SÃO PAULO - Wat kon Red Bull nog gebeuren? De wereldtitel was binnen en de constructeurstitel al gevierd. Sergio Pérez moest in de resterende twee races alleen nog even de tweede plaats in de WK-stand veiligstellen om op die manier samen met Max Verstappen de eerste een-twee ooit in de wacht te slepen. Er leek geen vuiltje aan de lucht en toch bevond het o zo dominante Red Bull zich na de Grand Prix van Brazilië totaal onverwacht toch in het oog van een stevige storm. „Ik snap dat Checo teleurgesteld is, maar ik deed dit, omdat er iets in het verleden is gebeurd”, aldus de Nederlandse wereldkampioen.