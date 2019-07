Weer succes voor Jumbo-Visma in Tour

Vroeg in de tiende rit ontstond een kopgroep van zes man, met daarin geen Nederlandse inbreng. Natnael Berhne (Cofidis), Mads Würtz (Katusha-Alpecin), Tony Gallopin (AG2R), Michael Schär (CCC), Odd Christian Eiking (Wanty) en Anthony Turgis (Total Direct Energie) kregen enige ruimte van het peloton. De voorsprong van het zestal schommelde lang tussen de twee en drie minuten.

Jumbo-Visma was één van de ploegen die aan kop van het peloton sleurde en zo werd beetje bij beetje de marge verkleind en met nog zestig kilometer voor de boeg was de voorsprong van de vluchters al teruggebracht tot onder de minuut.

Een dag eerder kregen de vluchters van die dag nog ruim tien minuten voorsprong. De tiende, vooral vlakke, rit over 217,5 kilometer was door de ploegen met topsprinters als Dylan Groenewegen, Elia Viviani of Caleb Ewan in de gelederen met rood omcirckeld. Vlak voor de rustdag lag in finishplaats Albi immers nog een uitgelezen kans voor dagsucces. De koers werd aanvankelijk dus gecontroleerd.

Waaiers

Dylan Groenewegen Ⓒ BSR Agency

In de laatste veertig kilometers werd de koers echter hard gemaakt en ontstonden er mede door toedoen van het sterk rijdende Deceuninck-Quick Step waaiers. Daardoor splitsten het peloton zich in meerdere delen op. Enkele favorieten, onder wie Jakob Fuglsang, Richie Porte en Thibaut Pinot, misten de slag.

Ook Jumbo-sprinttroef Groenewegen en zijn lead-out Mike Teunissen zaten niet bij het voorste deel. De kopgroep van zes werd ingerekend en Groenewegen & co volgde inmiddels op een halve minuut achterstand van het eerste peloton. Jumbo-kopman Steven Kruijswijk zat wel bij de voorste groep, net als Geraint Thomas en Egan Bernal (allebei Team Ineos). De kansen op het tweede dagsucces waren voor Groenewegen, de marge liep op tot ruim 50 seconden, op dat moment inmiddels verkeken. Kruijswijk deed daarentegen goede zaken voor het klassement.

Winst en verlies

George Bennett Ⓒ BSR Agency

George Bennett, tot maandag de nummer 4 in het algemeen klassement, was de grote verliezer van de dag. De Nieuw-Zeelander kon nergens meer aansluiting vinden, kwam alleen te zitten en verloor veel tijd. Daarmee verspeelde hij het klassement. Julian Alaphilippe behield de gele trui.

De dag van Jumbo-Visma kreeg uiteindelijk toch een mooi einde. De Belg Van Aert klopte in de eindspurt de toppers Elia Viviani, Caleb Ewan, Michael Matthews en Peter Sagan en tekende zo voor het vierde Nederlandse wielersucces in deze Ronde van Frankrijk. Eerder won Teunissen al de eerste rit en pakte toen het geel, dat hij later weer kwijtraakte. Verder was Jumbo-Visma de sterkste in de ploegentijdrit en won Groenewegen de zevende etappe.

