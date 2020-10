’Vader Formule 1-steward vermoord in Rusland’

Autosportfederatie FIA laat weten dat de gedachten zijn bij Vitaly Petrov en zijn familie. Bruno Correia vervangt hem de rest van het weekeinde in Portugal.

Vuurwapen

Volgens verschillende Russische media werd zakenman Alexander Petrov zaterdag vermoord nabij het Russische Vyborg. Een nog onbekend persoon heeft daarbij een vuurwapen gebruikt.

Zijn zoon Vitaly stond voor aanvang van de race in Portugal in de schijnwerpers, omdat hij zich onlangs kritisch had uitgelaten over Lewis Hamilton en diens acties in zijn strijd tegen racisme. Hamilton uitte vervolgens openlijk zijn twijfels bij de aanstelling van Petrov als steward.