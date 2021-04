Erik ten Hag: ’EK halen voor Blind heel moeilijk, denk ik’

Blind is inmiddels geopereerd aan zijn enkelbanden. „Wat ik heb gehoord, ziet het er goed uit”, zegt Ten Hag. „Maar ik heb nog nooit van een chirurg gehoord dat een operatie niet goed is verlopen. Maar met mijn kennersoog denk ik ook dat het er goed uit ziet.”

Ten Hag hoopt dat Blind het EK kan halen. „Dat zou geweldig voor hem zijn, maar het moet wel verantwoord zijn. Ik denk dat Daley er vol voor gaat. Maar als ik naar zijn blessure kijk, denk ik dat het heel moeilijk wordt. Niet dat de blessure gecompliceerd is. Die tijd staat er gewoon voor. Maar het gaat heel goed, dus de hoop is nog niet vervlogen.”

Dat de Ajax-selectie er verder zo goed voor staat, is volgens de trainer het resultaat van hard werken. „Het is een kwestie van goed trainen, waardoor we voor een heel goed fundament hebben gezorgd. De keuze om tijdens corona in blokken op te bouwen naar het nieuwe seizoen is een goede geweest. We hebben een goede medische en performance staf, die er heel kort bovenop zit met individuele programma’s. En het zo breed mogelijk maken van de selectie was belangrijk. Maar ook andere factoren spelen een rol in onze fitte selectie. We zijn succesvol en dan zie je dat iedereen erbij wil zijn.”

In Amsterdam wordt buiten Ajax al volop gesproken over de kampioenswedstrijd van zondag tegen AZ. „Wij hebben het daar niet over”, zegt Ten Hag. „Want na Ajax en AZ heeft Utrecht na de winterstop de meeste punten gepakt. Het is gewoon een heel goede tegenstander. En als wij niet goed zijn, schieten we onszelf in de voet. Dus als we er een mooie week van willen maken, moeten we eerst van FC Utrecht winnen.”