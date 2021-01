Live: AZ - FC Utrecht nog doelpuntloos

Voetbal

Ibrahimovic: ’In Zlatans wereld is geen plaats voor racisme’

Zlatan Ibrahimovic is woensdagmiddag via sociale media teruggekomen op zijn akkefietje met Romelu Lukaku, dinsdagavond tijdens de Milanese derby in de Coppa Italia. Her en der werd gesuggereerd dat er sprake was van racisme, maar dat ontkent Ibrahimovic stellig.