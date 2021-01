Live Eredivisie: PSV moeizaam naar de zege, Groningen op voorsprong

Bekijk hier alle opstellingen, doelpuntenmakers, statistieken en uitslagen van de gespeelde wedstrijden in de Eredivisie.

Kan PEC Zwolle de winst op Willem II een goed vervolg geven? Ⓒ ANP

Vanaf 18.45 uur is het deze dinsdagavond eerst de beurt aan PEC Zwolle en Heracles Almelo. Beide clubs kunnen zich via een zege in het linkerrijtje nestelen.

PSV gaat vanaf 20.00 uur proberen de druk op koploper Ajax weer op te voeren. De Eindhovenaren gaan (zonder de geschorste trainer Roger Schmidt) op bezoek bij FC Emmen. Bij winst op de hekkensluiter verkleinen de Brabanders de achterstand (voor zeker 48 uur) op Ajax weer tot een punt. Maar dat is alles behalve een uitgemaakte zaak. PSV won nog niet in Emmen sinds de ploeg in 2018 promoveerde naar de Eredivisie.

PSV brengt een bezoek aan FC Emmen. Ⓒ ANP

Om 21.00 begint FC Groningen aan de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. De bezoekers zitten met hun zestiende plaats nog altijd in de problemen, terwijl de thuisclub zich met een zege weer vaster in de subtop nestelt.

Programma Eredivisie speelronde 19

Dinsdag 26 januari

PEC Zwolle - Heracles Almelo 2-2

FC Emmen - PSV 0-2

21.00 uur: FC Groningen - ADO Den Haag

Woensdag 27 januari

18.45 uur: AZ - FC Utrecht

20.00 uur: RKC Waalwijk - Fortuna Sittard

20.00 uur: VVV-Venlo - Vitesse

21.00 uur: SC Heerenveen - Feyenoord

Donderdag 28 januari

18.45 uur: Sparta Rotterdam - FC Twente

21.00 uur: Ajax - Willem II