Live: Feyenoord dik in de problemen in Heerenveen

Bekijk hier alle opstellingen, doelpuntenmakers, statistieken en uitslagen van de gespeelde wedstrijden in de Eredivisie.

Woensdag zijn er vier wedstrijden. Het voetbalavondje werd afgetrapt met AZ tegen FC Utrecht. De domstedelingen wonnen verrassend met 0-1. Vitesse speelde om 20.00 uur en ging hard onderuit bij VVV-Venlo: 4-1

Ⓒ ANP/HH

Georgios Giakoumakis Ⓒ ANP/HH

Feyenoord en Vitesse

Om 21:00 uur zijn SC Heerenveen en Feyenoord als laatste aan de beurt. Een uur eerder zijn RKC Waalwijk en Fortuna Sittard al begonnen aan hun duel. Ook VVV-Venlo en Vitesse hebben dan afgetrapt.

Nicolai Jørgensen heeft woensdag opnieuw een basisplaats bij Feyenoord. De Deense spits werd afgelopen zondag na een uur gewisseld in het verloren duel met AZ (2-3) omdat hij met één oog niets meer kon zien. Jørgensen trainde dinsdag alweer voluit mee.

Het basiselftal van Feyenoord is in vergelijking met de confrontatie met AZ op één plaats gewijzigd. Luis Sinisterra vervangt links voorin Ridgeciano Haps, die in Heerenveen op de bank begint.

Feyenoord is in de Eredivisie afgezakt naar de vijfde plaats.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi en Malacia; Toornstra, Fer en Diemers; Berghuis, Jørgensen en Sinisterra.

De spelers van PSV vieren de 2-0 overwinning op FC Emmen. Ⓒ HH/ANP

PSV

Dinsdagavond boekte PSV in de strijd om de landstitel een moeizame overwinning bij hekkensluiter FC Emmen (0-2). De Eindhovense ploeg leek lange tijd met een beschamende 0-0 genoegen te moeten nemen. De slordige bezoekers slaagden er niet in een groot overwicht in de stand tot uitdrukking te brengen.

Programma Eredivisie speelronde 19

Dinsdag 26 januari

PEC Zwolle - Heracles Almelo 2-2

FC Emmen - PSV 0-2

FC Groningen - ADO Den Haag 3-0

Woensdag 27 januari

18.45 uur: AZ - FC Utrecht 0-1

20.00 uur: RKC Waalwijk - Fortuna Sittard

20.00 uur: VVV-Venlo - Vitesse

21.00 uur: SC Heerenveen - Feyenoord

Donderdag 28 januari

18.45 uur: Sparta Rotterdam - FC Twente

21.00 uur: Ajax - Willem II