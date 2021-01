Statistieken Eredivisie: Ajax loopt dankzij invallers uit op concurrentie

Bekijk hier alle opstellingen, doelpuntenmakers, statistieken en uitslagen van de gespeelde wedstrijden in de Eredivisie.

Een stevig kopduel tussen Vangelis Pavlidis en Nico Tagliafico. De Ajacied liep hierbij een snee op onder zijn oog. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Ajax

Koploper Ajax staat na deze speelronde iets steviger aan de leiding, maar het had heel veel moeite met de nummer zeventien van de ranglijst Willem II. Het won pas in de slotfase met 3-1 van de Tilburgers.

AZ

AZ verloor woensdagavond in eigen huis van FC Utrecht. De domstedelingen wonnen verrassend met 0-1. Vitesse speelde om 20.00 uur en ging hard onderuit bij VVV-Venlo: 4-1.

Ⓒ ANP/HH

Georgios Giakoumakis Ⓒ ANP/HH

Feyenoord

In navolging van AZ en Vitesse verloor ook Feyenoord verrassend. Op bezoek bij SC Heerenveen gingen de Rotterdammers kansloos met 3-0 onderuit. Het was de eerste overwinning in elf Eredivisie-duels voor Heerenveen.

De spelers van PSV vieren de 2-0 overwinning op FC Emmen. Ⓒ HH/ANP

PSV

Dinsdagavond boekte PSV in de strijd om de landstitel een moeizame overwinning bij hekkensluiter FC Emmen (0-2). De Eindhovense ploeg leek lange tijd met een beschamende 0-0 genoegen te moeten nemen. De slordige bezoekers slaagden er niet in een groot overwicht in de stand tot uitdrukking te brengen.

Programma Eredivisie speelronde 19

Dinsdag 26 januari

PEC Zwolle - Heracles Almelo 2-2

FC Emmen - PSV 0-2

FC Groningen - ADO Den Haag 3-0

Woensdag 27 januari

AZ - FC Utrecht 0-1

RKC Waalwijk - Fortuna Sittard 1-2

VVV-Venlo - Vitesse 4-1

SC Heerenveen - Feyenoord 3-0

Donderdag 28 januari

Sparta Rotterdam - FC Twente 0-0

Ajax - Willem II 1-3