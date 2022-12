Oranje vliegt er weer na penalty’s uit tegen Argentinië

Het was een spectaculaire slotfase waarin het Nederlands elftal, dat het grootste gedeelte van de wedstrijd aanvallend helemaal niets had afgedwongen, met de kopsterke Weghorst en Luuk de Jong in de ploeg de Argentijnen, die een 2-0 voorsprong verdedigden wel aan het wankelen kreeg. De 1-2 van Weghorst, die de bal geweldig in het doel knikte na een perfecte voorzet van de eveneens ingevallen Steven Berghuis was in de 83e minuut de eerste serieuze kans voor Oranje, dat zo lang een letterlijk kansloze wedstrijd had gespeeld.

Op dat moment had het Nederlands elftal nog zeven minuten reguliere speeltijd en naar later zou blijken tien minuten blessuretijd om de gelijkmaker te produceren. Die viel uiteindelijk door het tijdrekken van de Argentijnen in de elfde minuut van de blessuretijd. Het was Weghorst zelf die een vrije trap verdiende, omdat hij door drie Argentijnen tegen de grond werd gebeukt. Teun Koopmeiners en Cody Gakpo stelden zich op achter de vrije trap en waar de Argentijnen op een trap van Gakpo rekenden, kwam Oranje met een slimme, ingestudeerde vrije trap. Koopmeiners schoof de bal laag naast de muur naar Weghorst, die de bal vanuit de draai in het doel schoof en Oranje een verlenging bezorgde.

Frustratie bij Argentijnen

De frustratie was groot bij de Argentijnen dat zich al zeker waande van een plek in de halve finale. Zoals eerder in het toernooi al was gebleken, had Oranje met deze tactiek moeite om aanvallend iets af te dwingen. Voor een land, dat zich in het verleden liet voorstaan op zijn attractieve en aanvallende voetbal, was het wel heel karig, dat het aantal doelpogingen lange tijd beperkt bleef tot één, een schot ver naast van Steven Bergwijn.

Het verdriet bij het Nederlands elftal is enorm. Ⓒ ANP/HH

Het was voor Nederland de zevende kwartfinale op een WK. Bij vijf voorgaande gelegenheden wist Oranje door te gaan resulterend in drie verloren finales (1974, 1978 en 2010), een derde plek (2014) en een vierde plek (1998). Alleen in 1994 op het WK in de Verenigde Staten was de kwartfinale het eindstation geweest.

Argentinië speelde in het imposante Lusail Stadion een thuiswedstrijd met tienduizenden Argentijnse fans op de tribune en naar schatting in totaal zo’n 50.000 sympathisanten, tegenover slechts een klein plukje Nederlanders, zo’n 1400. Het geloof in Argentinië in de missie van Messi om op zijn vijfde WK de wereldtitel te pakken is enorm groot en dat kreeg een boost door de verrassende uitschakeling van de grote rivaal Brazilië eerder op de avond.

Van Gaal putte er vertrouwen uit, dat de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni het systeem van zijn team had aangepast aan het door Nederland gehanteerde 5-3-2 systeem. „Dat zegt dat ze erg angstig voor ons zijn”, meende de Oranje-bondscoach.

Wout Weghorst en Luuk de Jong troosten elkaar. Ⓒ ANP/HH

Geen potten breken

Zelf had Van Gaal met Steven Bergwijn extra snelheid in de ploeg gebracht. Gakpo schoof een linie naar achter naar de nummertienpositie en zo kreeg topscorer Memphis Depay zijn favoriete aanvallende constellatie, zoals hij zich had laten ontvallen na de wedstrijd tegen Qatar.

Die aanval wist in de eerste helft geen potten te breken. Waar het Nederlands elftal wel blafte maar niet beet, was Argentinië wel dreigend. Vooral als Lionel Messi, het Argentijnse fenomeen aan de bal kwam, was het alarmfase één. Oranje probeerde hem ver van het doel te houden, maar af en toe ontsnapte hij toch aan de aandacht.

Virgil van Dijk is woest. Ⓒ RENE BOUWMAN

Waar Messi de bal bij een schietkans hoog over plaatste, daar stond hij aan de 35e minuut aan de basis van de openingsgoal. Messi dreef de bal op richting rand zestien en wist ondanks de bewaking van Nathan Aké een magnifieke steekpass te geven, waarmee Nahuel Molina vrij voor de keeper werd gezet. Die was weggelopen bij Daley Blind en kon niet meer de voet dwars gezet worden door Virgil van Dijk.

De vreugde-uitbarsting in het gigantische Lusail Stadion was enorm. De Argentijnen waren door het dolle heen. In de wetenschap dat de Argentijnse defensie weinig weggeeft, zette La Albiceleste met de openingsgoal een enorme stap naar de halve finale.

Plan B

In een poging om Oranje wat meer aan het voetballen te krijgen, voerde Van Gaal in de rust een dubbele wissel door. Bergwijn en Marten de Roon moesten plaatsmaken voor Steven Berghuis en Teun Koopmeiners. Veel veranderde dat niet aan het spelbeeld. Nederland mocht de bal hebben van Argentinië, maar in het vijandelijke strafschopgebied speelde Oranje niks klaar. De aanvallende onmacht van Oranje in deze fase van de wedstrijd was pijnlijk om te zien. Doelman Emiliano Martinez had een klapstoel mee kunnen nemen, zo weinig werd hij op de proef gesteld.

De teleurstelling is gigantisch. Ⓒ ANP / ANP

Maar zolang de marge maar één was, bleef de kans bestaan dat er een verdwaalde bal van Oranje in zou vallen. Wellicht wat eerder dan gepland schakelde Van Gaal door naar plan B. Daley Blind kon niet meer door en in zijn plaats kwam Luuk de Jong in de ploeg, waardoor Gakpo naar zijn favoriete linkerflank verhuisde. Dat plan B was tijdens de wedstrijd aan het licht gekomen, omdat Van Gaal of een van zijn assistenten een briefje met het scenario van twee kopsterke spitsen op de bank had laten liggen, waarna dat werd gefotografeerd.

Dat plan B leek doorkruist te worden, toen Argentinië de voorsprong verdubbelde. Denzel Dumfries tikte in het strafschopgebied Marcos Acuna aan en de Spaanse scheidsrechter Mateu Lahoz legde de bal op de stip. Hoewel hij tegen Polen in de derde groepswedstrijd had gemist ging Messi achter de strafschop staan en ditmaal schoot hij de bal feilloos in: zijn vierde toernooigoal en 95e in totaal voor de Argentijnse ploeg.

Penalty’s

Van Gaal gooide er met Weghorst, die in de eerste helft als protesterende reserve geel had gekregen, nog maar een grote spits bij. Dat leverde de aansluitingstreffer op, toen Weghorst knap zijn hoofd tegen een voorzet van Berghuis zette. Oranje had nog zeven minuten reguliere speeltijd en blessuretijd om de gelijkmaker af te dwingen en dat was voldoende om een verlenging af te dwingen. Daarin ging het lange tijd gelijk op. Penalty’s moesten de beslissing brengen en daarin ging het wéér mis tegen de Argentijnen.