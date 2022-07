Papierwerk deal Bergwijn in orde

Voetbal

PSV kan cashen voor flop Gianluca Scamacca

De Italiaanse spits Gianluca Scamacca staat op het punt om verkocht te worden aan Paris Saint-Germain en dat is goed nieuws voor zijn oude werkgever PSV. Bij zijn komst in 2015 viel op De Herdgang te beluisteren dat PSV misschien wel een nieuwe Ibrahimovic in de dop had binnengehaald, maar de Italia...