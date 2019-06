’Olympische Spelen halen leeft enorm bij Leeuwinnen’

„Bij de vrouwen staan de Olympische Spelen op hetzelfde niveau als het WK. Bij de mannen is dat anders, omdat je daar met een beloftenteam meedoet aan de Spelen. Het zou fantastisch zijn als de vrouwen een ticket voor Tokio pakken.”

De drie Europese landen die het beste presteren op het WK, plaatsen zich voor de Spelen. Zeven van de acht kwartfinalisten komen uit Europa. De Amerikaanse voetbalsters, die hun wereldtitel verdedigen in Frankrijk, zijn de enige kwartfinalist van een ander continent. Als de Verenigde Staten vrijdagavond in Parijs het gastland verslaan, kwalificeert Oranje zich met winst op Italië voor Tokio.

Enkele maanden na het gewonnen EK van 2017 verlengde de KNVB het contract van bondscoach Sarina Wiegman al tot en met de Spelen. Mocht ’Tokio’ niet worden gehaald, dan blijft Wiegman volgens Van der Zee gewoon in dienst. „We zijn supertevreden met Sarina. Ook als we Tokio niet halen, dan gaan we 100 procent zeker met haar door.”

Van der Zee zag het dinsdagavond tijdens het duel met Japan wel even somber in. De KNVB-directeur begon gedurende de tweede helft voor het einde van het WK te vrezen. „Het eerste half uur dacht ik: dit gaat ’m worden. Maar je zag de wedstrijd in de tweede helft uit onze handen glippen. Ik had niet meer verwacht dat we ’m eruit zouden trekken in de laatste minuten. Dit team heeft een aantal kernwaarden geformeerd en één daarvan is veerkracht. Je moet soms een beetje geluk hebben, maar deze ploeg beschikt over de kwaliteit dat het altijd wel een doelpunt kan maken.”

Nu wacht Italië, volgens Van der Zee een van de verrassendste ploegen op het toernooi. „Het wordt een zware dobber. Al denk ik dat Italië ons beter ligt dan het spel van Kameroen en Japan. Ik zie zeker kansen.”